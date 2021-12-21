В Хабаровском крае впервые провели операцию по удалению опухоли пациенту в сознании Фото: Правительство Хабаровского края

Впервые на Дальнем Востоке провели операцию на мозг пациенту, находящемуся в сознании. В операции по удалению опухоли участвовали московские специалисты. Она проходила в краевой клинической больнице имени профессора Владимирцева (ККБ №2).

- Мы прибыли, чтобы поделиться опытом по удалению опухоли в области височной доли мозга. Она отвечает за понимание речи, а новообразование способствовало приступам. Во время операции пациент был под местным наркозом и находился в сознании. Такая мера была необходима, чтобы отслеживать речь и возможные изменения. Стоит понимать, что если во время операции человек будет без сознания, то могут возникнуть необратимые последствия в виде неврологического дефицита и отсутствии речи. Здесь есть квалифицированные специалисты, благодаря чему такие операции можно проводить постоянно, - рассказал Игорь Трифонов, ассистент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации Клинического медицинского центра Московского государственного медико-стоматологического университета.

Ранее для проведения подобных операций жителям Дальнего Востока приходилось летать в центральную часть России.

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