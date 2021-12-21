В Хабаровском крае обнаружена 400-летняя сосна

Высота старейшего в России дерева достигает 38 метров Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты Рослесинфорга провели государственную инвентаризацию лесов. В ходе работ они обнаружили три старейших дерева. Возраст двух найденных сосен и одного тиса достигает 400 лет.

- Одна из сосен растет в Хабаровском крае. Ее высота - более 38 метров, - рассказали в пресс-службе Росинфорга.

Еще одна старейшая сосна растет в Югре в Ханты-Мансийском автономном округе, ее высота составляет 25 метров. В Приморском крае найден тис остроконечный высотой более девяти метров и диаметром более полуметра.