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Общество21 декабря 2021 6:30

В Хабаровском крае обнаружена 400-летняя сосна

Высота старейшего в России дерева достигает 38 метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Высота старейшего в России дерева достигает 38 метров

Высота старейшего в России дерева достигает 38 метров

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты Рослесинфорга провели государственную инвентаризацию лесов. В ходе работ они обнаружили три старейших дерева. Возраст двух найденных сосен и одного тиса достигает 400 лет.

- Одна из сосен растет в Хабаровском крае. Ее высота - более 38 метров, - рассказали в пресс-службе Росинфорга.

Еще одна старейшая сосна растет в Югре в Ханты-Мансийском автономном округе, ее высота составляет 25 метров. В Приморском крае найден тис остроконечный высотой более девяти метров и диаметром более полуметра.