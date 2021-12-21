Аномальные морозы придут в Хабаровский край в конце недели

Среднесуточные температуры опустятся на семь градусов ниже нормы Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе ожидается аномальное похолодание. С 23 по 27 декабря в крае понизится температура воздуха.

В Хабаровске и в южных районах края - Бикинском, Вяземском и районе имени Лазо - будет от -18 до -33 градусов.

- Из-за резкого понижения температур возможны аварийные ситуации на ТЭК и ЖКХ. Также, вероятно, увеличится риск обморожений и переохлаждений людей, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме этого, из-за использования обогревательного оборудования повысятся нагрузки на электрические сети, что может спровоцировать техногенные пожары.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю направило рекомендации главам муниципальных районов о принятии необходимых мер для того, чтобы избежать возможные происшествия и минимизировать последствия.

Жителям Хабаровского края рекомендовано соблюдать технику безопасности при использовании обогревательного оборудования, воздержаться от выездов на дальние расстояния и сократить время пребывания на улице.