В Хабаровском крае появился первый автозимник

Дорога позволяет жителям сел добраться в краевую столицу Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вводят в эксплуатацию зимние дороги и ледовые переправы. Протяженность первого открытого автозимника на подъезде к поселку Победа - 57 километров. По нему можно добраться до краевой столицы из сел.

- Автозимниками активно пользуются вахтовики и другие рабочие. По этим дорогам доставляют продукты питания. Позже грузоподъемность автозимников будет увеличена. Ждем, когда лед станет толще, - пояснил Алексей Галаган, начальник управления развития дорожной деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства края.

До 30 декабря появится еще пять автозимников. Из краевого бюджета на эти цели выделено три миллиона рублей.