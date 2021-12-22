Вопросы защиты прав несовершеннолетних обсудили в Хабаровске

Специалисты дискутировали в рамках открытого форума прокуратуры Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице прошел открытый форум прокуратуры. В рамках дискуссии специалисты обсудили профилактику безнадзорности детей, решение жилищного вопроса детей-сирот, а также детский травматизм на объектах инфраструктуры.

- В этом году в результате несчастных случаев погибли 37 детей. А в результате преступных посягательств - 34 ребенка. По результатам надзорных проверок выявлено более 6,5 тысячи нарушений закона в отношении несовершеннолетних, - отметил Сергей Лубенец, и.о. прокурора Хабаровского края.

В дискуссии принял участие и мэр Хабаровска, Сергей Кравчук. Он отметил, что необходимо уделить большое внимание вопросам защиты прав несовершеннолетних.

- В краевой столице работают шесть комиссий по делам несовершеннолетних. Сейчас наблюдается спад количества семей, которые находятся в социально опасном положении, - отметил Сергей Кравчук.