В Хабаровск вновь пришел 30-градусный мороз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Хабаровском крае продолжает преподносить сюрпризы. То и дело экстремально холодная погода сменяется комфортными зимними температурами. На этот раз предстоящие дни вновь будут холодными. В ГУ МЧС региона предупредили об аномальных морозах.

Днем 23 декабря в краевой столице ожидается до -26 градусов, ночью до -32. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду.

На юге края пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -21 до -26 градусов. Ночью от -35 до -30. Ветер западный будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -33 до -14 градусов днем и до -44 ночью. Скорость северо-западного ветра составит от 2 до 14 метров в секунду. Местами возможен небольшой снег.

В северных районах также местами ожидается снег. Столбики термометров ночью покажут от -40 до -20 градусов. Днем от -28 до -14 градусов. Ветер северо-западный, 2-14 метров в секунду.

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