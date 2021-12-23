В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы
Фото: Ольга ЗАМЯТИНА
В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы из-за обрыва проводов. Сотни жителей города опоздали из-за этого на работу.
Как выяснилось, проблемы с подачей тока возникли на улице Большой. Туда была оперативно направлена бригада электриков.
Сейчас поломку устраняют. О конкретных сроках выполнения всех необходимых работ не сообщается.
На место ЧП оперативно прибыли рабочие
Фото: Ольга ЗАМЯТИНА
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;