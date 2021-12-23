В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы из-за обрыва проводов. Сотни жителей города опоздали из-за этого на работу.

Как выяснилось, проблемы с подачей тока возникли на улице Большой. Туда была оперативно направлена бригада электриков.

Сейчас поломку устраняют. О конкретных сроках выполнения всех необходимых работ не сообщается.

На место ЧП оперативно прибыли рабочие Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

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