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Происшествия23 декабря 2021 0:50

В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы

Произошел обрыв проводов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы

В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы

Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

В Хабаровске утром 23 декабря остановились троллейбусы из-за обрыва проводов. Сотни жителей города опоздали из-за этого на работу.

Как выяснилось, проблемы с подачей тока возникли на улице Большой. Туда была оперативно направлена бригада электриков.

Сейчас поломку устраняют. О конкретных сроках выполнения всех необходимых работ не сообщается.

На место ЧП оперативно прибыли рабочие

На место ЧП оперативно прибыли рабочие

Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

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