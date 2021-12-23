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Происшествия23 декабря 2021 5:00

Два человека погибли в ДТП на трассе Хабаровск - Находка

Водитель Toyota Allion выехал на встречную полосу
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Водитель и пассажир, которые находились во второй машине, погибли

Водитель и пассажир, которые находились во второй машине, погибли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло на трассе под Хабаровском. Трагедия случилась поздним вечером 22 декабря на 29 километре автодороги Хабаровск - Находка.

ДТП спровоцировал водитель иномарки Toyota Allion. Он ехал по направлению в Хабаровск. По неизвестной причине автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan March.

- Водитель и пассажир, которые находились во второй машине, погибли. Виновник ДТП госпитализирован, - рассказали в пресс-службе УГИБДД Хабаровского края.

Известно также, что дорожное покрытие было сухим. Ограничение скорости на отрезке дороги, где произошло ДТП, составляет 50 километров в час.