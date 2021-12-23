В Хабаровском крае пенсионеров обучают основам интернет-грамотности

180 пожилых людей научились пользоваться Госуслугами, различными сайтами и соцсетями Фото: Правительство Хабаровского края

Пенсионеры Хабаровского края освоили основы интернет-грамотности. 180 пожилых людей прошли курсы обучения.

Они обучились навыкам работы с Госуслугами, сайтами Пенсионного фонда и федеральных органов власти. Кроме этого, пенсионеры теперь знают, как безопасно совершать покупки в интернете, как найти в сети работу. Пожилые люди ознакомились с соцсетями и мобильными приложениями.

- Участники курсов не только успешно осваивают знания, но и участвуют в различных тематических конкурсах и компьютерных многоборьях среди пенсионеров, и занимают там призовые места, - рассказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи края.

Организаторами таких полезных курсов стали региональное отделение Союза пенсионеров России, а также Дальневосточный институт содействия общественному развитию при поддержке компании «Ростелеком».