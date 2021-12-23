Ледовые катки заливают во дворах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В дворах краевой столице заливают катки. Дворовые коробки во всех районах города подготавливают не только управляющие компании и ТСЖ, но и активные жители.

Жители дома на переулке Батарейном в Центральном районе попросили у управляющей копании только подключение к водоснабжению. Все остальное они сделали сами. Сотрудники комитета по управлению Центральным районом оценили такую инициативу и предложили провести на этой площадке дворовые соревнования.

- Можно провести хоккейный матч между дворовыми командами. Если соревноваться будут дети, то можно их поощрить грамотами и сладкими призами, - рассказал Вячеслав Чудинов, главный специалист комитета по управлению Центральным районом.

В Центральном районе уже залили семь катков. В Кировском – четыре. Восемь ледовых площадок появились в Краснофлотском районе. Четырнадцать – в Железнодорожном. Двадцать два катка залили в Индустриальном районе города.