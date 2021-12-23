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Происшествия23 декабря 2021 9:12

В Хабаровске вандалы разрушают новые остановочные павильоны

Невоспитанные жители города ломают конструкции из прочных антивандальных материалов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Невоспитанные жители города ломают конструкции из прочных антивандальных материалов

Невоспитанные жители города ломают конструкции из прочных антивандальных материалов

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице вандалы начали разрушать новые остановки. Конструкции изготовлены из прочного стекла и металла. Но даже антивандальные материалы не спасли от проделок невоспитанных хабаровчан.

- Вандалами сломаны деревянные настилы. Администрация тратит много средств на ремонт остановочных павильонов, но люди этого не ценят. Ремонт сломанного деревянного настила взяли на себя предприниматели города, - рассказал Юрий Зуев, заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации.

Напомним, в этом году по муниципальной программе установили 47 новых и прочных остановок.