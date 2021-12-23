-47 на юге региона: В Хабаровском крае стало экстремально холодно Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае установилась экстремально холодная погода. В ближайшие дни потепления ждать не стоит, предупредили в региональном МЧС.

Днем 24 декабря в краевой столице ожидается до -29 градусов, ночью до -37. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

На юге края без существенных осадков. Столбики термометров покажут днем от -29 до -24 градуса. Ночью от -40 до -35. Ветер западный будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -33 до -14 градусов днем и до -47 ночью. Скорость ветра различных направлений составит от 2 до 14 метров в секунду. Местами возможен небольшой снег.

В северных районах также местами ожидается снег. Столбики термометров ночью покажут от -41 до -21 градуса. Днем от -29 до -17 градусов. Ветер северо-западный, 2-14 метров в секунду.

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