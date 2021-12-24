Хабаровчанка подделывала медицинские документы Фото: Иван МАКЕЕВ

В краевой столице задержали хабаровчанку, которая продавала фейковые справки. Желающим женщина передавала поддельные ПЦР-тестирования, заключения медкомиссий по различным вопросам, а также санитарные книжки с фальшивыми печатями.

42-летнюю жительницу Хабаровска задержали с поличным, когда она передавала очередному клиенту поддельную медицинскую справку. В пластиковом кейсе, который был у хабаровчанки с собой, обнаружено 70 поддельных печатей разных госучреждений.

- Справки женщина подделывала в своей квартире. Печати купила в интернете. Заведено уголовное дело по первой части статьи 327 УК РФ. Женщине грозит два года тюрьмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.