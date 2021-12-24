Участники конкурса «Амурский хрусталь» начали создавать ледовые скульптуры Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице стартовал конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь». Профессионалы и скульпторы-любители соревнуются в мастерстве и креативности. В конкурсе принимают участие девять хабаровских команд и один конкурсант из Биробиджана.

Участникам необходимо завершить свои ледовые шедевры к 26 декабря. В этом году темой конкурса объявлены «Русские сказки». Соревнования ежегодно проходят в парке «Динамо».

- Все работы будут оценивать компетентные члены жюри. Приз за первое место - 80 тысяч рублей. Обладатели второго места получат 70 тысяч. За третье место - 60 тысяч, - рассказали в администрации краевой столицы.