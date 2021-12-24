В Хабаровске инвалид получит квартиру после вмешательства прокуратуры
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В краевой столице после вмешательства прокуратуры инвалиду предоставят отдельную квартиру.
Хабаровчанин в тяжелой форме переносит хроническое заболевание, которое дает право на получение отдельной квартиры. Мужчина с 2019 года ждет улучшения жилищных условий. Несколько раз обращался в администрацию, но получал отказ.
- Суд обязал администрацию города предоставить инвалиду квартиру, на получение которой он имеет полное право, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.