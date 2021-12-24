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Общество24 декабря 2021 8:30

В Хабаровске инвалид получит квартиру после вмешательства прокуратуры

Мужчине давно поставили диагноз - хроническое заболевание в тяжелой форме
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровске инвалид получит квартиру после вмешательства прокуратуры

В Хабаровске инвалид получит квартиру после вмешательства прокуратуры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице после вмешательства прокуратуры инвалиду предоставят отдельную квартиру.

Хабаровчанин в тяжелой форме переносит хроническое заболевание, которое дает право на получение отдельной квартиры. Мужчина с 2019 года ждет улучшения жилищных условий. Несколько раз обращался в администрацию, но получал отказ.

- Суд обязал администрацию города предоставить инвалиду квартиру, на получение которой он имеет полное право, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.