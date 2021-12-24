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Происшествия24 декабря 2021 10:57

Хабаровчанин, задолжавший банку 300 тысяч, дал взятку судебному приставу

Мужчину будут судить по 291 статье УК РФ
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Мужчину будут судить по 291 статье УК РФ

Мужчину будут судить по 291 статье УК РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае мужчину обвиняют в даче взятки судебному приставу. Хабаровчанин просил сотрудника закончить исполнительное производство без фактического его исполнения.

Мужчина взял кредит и не смог вовремя вернуть деньги. Образовался долг на сумму свыше 300 тысяч рублей. Бывшему заместителю старшего судебного пристава хабаровчанин отдал 50 тысяч рублей.

-Обвиняемый полностью признал свою вину. На него заведено уголовное дело по третьей части статьи 291 УК РФ – «Дача взятки должностному лицу лично и через посредника за совершение заведомо незаконных действий». Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.