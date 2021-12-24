Ветер и -42 градуса: экстремальные морозы свирепствуют в Хабаровском крае

Хабаровский край несколько недель находится во власти лютых морозов Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровский край несколько недель находится во власти лютых морозов. Столбики термометров местами опускаются ниже -40 градусов, что фактически ощущается холоднее градусов на десять. 25 декабря в регионе немного потеплеет, но на погоде это существенно не отразится.

В Хабаровске ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет пределах -33-35 градусов, днем - от -26 до -28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

На юге края местами небольшой снег. Ночью столбик термометра покажет -32-37 градусов, днем теплее - от -22 до -27 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду.

Местами небольшой снег ожидается в центральных районах региона. Температура ночью от -21 до -42 градусов, днем - от -15 до -32 градусов. Ветер западный 2-14 метров в секунду.

В северных районах существенных осадков не ожидается. Температура ночью будет в пределах -21-38 градусов, днем воздух охладится до -21-28 градусов. Ветер западный, северо-западный 2-14 метров в секунду, на Охотском побережье местами порывы до 15-20 метров в секунду.