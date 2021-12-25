Более 1,7 тысячи человек остались без холодной воды в поселке Хабаровского края

Причина массового отключения коммунальной услуги - прорыв трубопровода в Комсомольске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Почти половина поселка Таежный осталась без холодной воды 25 декабря. Причина - авария на трубопроводе в Комсомольске. Прокуратура города Юности проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Холодная вода пропала утром на улицах Таежная, Охотская и Вагонная. Всего без коммунальной услуги остались 23 многоквартирных дома. В общей сложности холодной воды лишились 1737 человек.
Причина массового отключения коммунальной услуги - прорыв трубопровода в Комсомольске. МУП «Горводоканал» в срочном порядке направил на место ремонтные бригады. Подачу холодной воды обещают возобновить в ближайшее время.
- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в пресс-службе ведомства.