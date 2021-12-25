Более 1,7 тысячи человек остались без холодной воды в поселке Хабаровского края

Причина массового отключения коммунальной услуги - прорыв трубопровода в Комсомольске Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти половина поселка Таежный осталась без холодной воды 25 декабря. Причина - авария на трубопроводе в Комсомольске. Прокуратура города Юности проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Холодная вода пропала утром на улицах Таежная, Охотская и Вагонная. Всего без коммунальной услуги остались 23 многоквартирных дома. В общей сложности холодной воды лишились 1737 человек.

Причина массового отключения коммунальной услуги - прорыв трубопровода в Комсомольске. МУП «Горводоканал» в срочном порядке направил на место ремонтные бригады. Подачу холодной воды обещают возобновить в ближайшее время.

- Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку соблюдения жилищных прав граждан. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в пресс-службе ведомства.