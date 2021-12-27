Хабаровск признан лучшим в организации мероприятий гражданской обороны

Краевая столица отмечена дипломом I степени ГУ МЧС России по краю Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск отмечен за высокие результаты в реализации мероприятий гражданской обороны. Мэру города Сергею Кравчуку вручили диплом I степени ГУ МЧС России по краю.

- Спокойствие населения является нашей общей задачей. Со своей стороны мы продолжим оказывать всестороннее содействие, - сказал Иван Колонтай, первый заместитель начальника управления, генерал-майор внутренней службы.

Хабаровск в этом году показал самые высокие результаты защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

- Это общая заслуга коллектива мэрии. У нас полное взаимопонимание с МЧС. От них получаем поддержку: как методическую, так и практическую, - отметил Сергей Кравчук, глава краевой столицы.