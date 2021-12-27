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Общество27 декабря 2021 8:00

В Хабаровске после вмешательства прокуратуры сдан в эксплуатацию многоквартирный дом

Здание возводилось за счет средств дольщиков
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Здание возводилось за счет средств дольщиков

Здание возводилось за счет средств дольщиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице завершено строительство проблемного дома. В эксплуатацию ввели многоквартирный дом, расположенный на улице Лазо.

ООО «Прайд-ДВ» занималось строительством с марта 2016 года. Планировалось, что дом будет сдан через три года, но застройщик неоднократно продлевал срок действия разрешения на строительство.

- С целью скорейшего завершения строительства прокуратурой контролировалось возведение дома. Это позволило наладить эффективное взаимодействие между заинтересованными органами и ведомствами, оперативно решать вопросы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Дом сдан в эксплуатацию 22 декабря. Права 22 дольщиков были восстановлены.