1217 человек скончались от ковида в Хабаровском крае с начала пандемии Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 450 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 85 человек.

- Выздоровели 533 жителя края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 654.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 123 389 случаев заболевания коронавирусом;

109 973 человека выздоровели;

12 199 находятся на лечении (2093 в стационаре, амбулаторно 10 106);

Скончались 1217 человек.

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