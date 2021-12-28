1217 человек скончались от ковида в Хабаровском крае с начала пандемии
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 450 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 85 человек.
- Выздоровели 533 жителя края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 654.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 123 389 случаев заболевания коронавирусом;
109 973 человека выздоровели;
12 199 находятся на лечении (2093 в стационаре, амбулаторно 10 106);
Скончались 1217 человек.
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