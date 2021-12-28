Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 декабря 2021 5:29

В Хабаровске продолжаются рейды по контролю соблюдения масочного режима

Специалисты выявили нарушения в кафе, магазинах и торговых центрах
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В краевой столице в администрации города прошло заключительное в этом году заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции

В краевой столице в администрации города прошло заключительное в этом году заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции

Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в администрации города прошло заключительное в этом году заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Специалисты обсудили итоги рейдов по контролю соблюдения масочного режима.

- В течение 2021 годы специалисты провели 119 рейдов и проверили 6251 магазин и кафе. Было выявлено 1421 нарушение. С нарушителями проведены разъяснительные беседы, - рассказала Ольга Щетинина, заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска.

Кроме этого, специалисты проверяли наличие QR-кодов у посетителей торговых центров. Было проведено 24 рейда. В 22 центрах выявили нарушения.

- Во время зимних выходных рейды продолжатся. В сложившейся обстановке нельзя ослаблять бдительность, - пояснила Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.