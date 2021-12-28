Фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске в 2022 году

Фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске в августе 2022 года Фото: Рамиль Галиев

Обещание сделать фестиваль «Рок над Амуром» ежегодным – сбывается. Губернатор Михаил Дегтярев рассказал, что регион готовится к проведению следующего фестиваля, который пока запланирован на лето 2022 года.

- Обязательно призовем участвовать всех молодых дальневосточников, не только музыкантов из Хабаровского края. Логика такая – чтобы молодые группы, коллективы имели возможность себя проявить. Мы их поддержали. Конечно, не обойдется без «вишенки на торте» - настоящих рокеров. Кого? Это сюрприз. Но могу сказать, что будет три исполнителя, - рассказал Михаил Дегтярев.

Напомним, что впервые фестиваль «Рок над Амуром» прошел в Хабаровске в 2021 году. Дату проведения мероприятия переносили из-за неоднозначной ковидной обстановки. В итоге фестиваль состоялся, хоть и с небольшими изменениями в списке артистов.

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