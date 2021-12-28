Охранная зона озера Амур в Хабаровском крае расширится в 15 раз

Озеро Амут Фото: Правительство Хабаровского края

Информацию об экологических победах озвучил на предновогодней пресс-конференции губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, весь 2021 год усиленно развивались те эко-программы, которые он же инициировал в 2020 году, сразу после назначения президентом.

Первый проект коснулся лесовосстановления. Ему было уделено отдельное внимание, благодаря чему регион стал лидером по итогам года.

Второй проект – тоже из разряда выдающихся. Это реликтовое озеро Амут. Охранная зона вокруг этого природного чуда составляла 147 гектаров – явно недостаточно. Озеру наносился вред, в основном людьми. Михаил Дегтярев обнародовал, что сразу после Нового года подпишет постановление, согласно которому зона увеличится до 2100 гектаров. Это гарантирует сохранность реликта.

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