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Общество28 декабря 2021 13:34

Охранная зона озера Амур в Хабаровском крае расширится в 15 раз

Хабаровский край занял первое место в России по нескольким экологическим проектам
Максим МОЛОТОВ
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Озеро Амут

Озеро Амут

Фото: Правительство Хабаровского края

Информацию об экологических победах озвучил на предновогодней пресс-конференции губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, весь 2021 год усиленно развивались те эко-программы, которые он же инициировал в 2020 году, сразу после назначения президентом.

Первый проект коснулся лесовосстановления. Ему было уделено отдельное внимание, благодаря чему регион стал лидером по итогам года.

Второй проект – тоже из разряда выдающихся. Это реликтовое озеро Амут. Охранная зона вокруг этого природного чуда составляла 147 гектаров – явно недостаточно. Озеру наносился вред, в основном людьми. Михаил Дегтярев обнародовал, что сразу после Нового года подпишет постановление, согласно которому зона увеличится до 2100 гектаров. Это гарантирует сохранность реликта.

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