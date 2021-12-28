29 декабря в Хабаровске ожидается 30-градусный мороз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномальные для конца декабря морозы в Хабаровском крае не отступают.

Днем 29 декабря в краевой столице ожидается от -23 до -21 градусов, ночью от -30 до -28. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -22 до -17 градусов. Ночью от -25 до -30. Ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков, температура от -34 до -15 градусов днем и от -45 до - 25 ночью. Скорость ветра западных направлений составит от 2 до 12 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -43 до -45 градусов. Днем от -31 до -20 градусов. Ветер северо-западный, 2-14 метров в секунду.

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