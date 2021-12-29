В трех селах Хабаровского края запустили работу термороботов
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае внедряют термороботов. Специальные установки помогают обеспечивать теплом жителей региона. Новинку опробовали в трех селах региона: Князе-Волконском, Благодатном и Сергеевском.
— Специализированное оборудование представляет собой угольные терминалы и котлы для нагрева воды. Все процессы здесь автоматизированы, ими управляет один оператор, в некоторых случаях – дистанционно. Как отмечают специалисты, комплекс работает исправно, автоматически регулирует подачу тепла в зависимости от температуры на улице, — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там отметили, что новое оборудование более экологичное за счет сниженного количества выбросов в атмосферу: дыма почти нет.
В скором времени термороботы появятся в селах Мирное (квартал Твердохлебово) и Гаровка-2. Они заменят устаревшие кочегарки на мазуте.
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