В Хабаровском крае появятся новые цифровые сервисы для инвесторов

Предприниматели смогут решать проблемы за 10 дней с помощью специального приложения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае запустят новые цифровые сервисы по поддержке бизнеса. Благодаря им инвесторы смогут решать свои проблемы за десять дней. Сейчас в разработке находится несколько приложений.

- Системная работа с инвестиционными проектами на данный момент отсутствует. Новые сервисы направлены на то, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, - отметил Андрей Дымченко, директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

При возникновении проблемных вопросов инвестор сможет подать обращение через сервис «Решить проблему инвестора за 10 дней». Далее все соответствующие ведомства и организации получат необходимые пояснения. Если вопрос таким способом решить не получится, то он будет направлен зампреду правительства края.

- Еще один сервис - «Предложить проект» - необходим для экспертной и отраслевой оценки деловыми объединениями, а также органами исполнительной власти предложенной инвестиционной или предпринимательской инициативы, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Презентовать новые сервисы планируется в 2022 году.