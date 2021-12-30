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Общество30 декабря 2021 6:00

В Хабаровском крае объекты ЖКХ готовы к новогодним праздникам

В краевой столице прошло совещание глав муниципалитетов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае объекты ЖКХ готовы к новогодним праздникам

В Хабаровском крае объекты ЖКХ готовы к новогодним праздникам

Фото: Правительство Хабаровского края

Готовность ЖКХ края к работе в ближайшие праздники обсудили на заседании глав муниципалитетов. На совещании было отмечено, что за период отопительного сезона в регионе произошло 203 инцидента и 84 коммунальные аварии.

- Муниципалитетам рекомендуется взять на контроль работу субъектов ЖКХ во время холодов, потому что именно в этот период большая нагрузка идет на котельные, а также ДЭС и коммунальные инженерные системы, - отметили в министерстве ЖКХ края.

Объекты жизнеобеспечения в период новогодних праздников также будут контролироваться УМВД России по Хабаровскому краю.