В Хабаровском крае объекты ЖКХ готовы к новогодним праздникам Фото: Правительство Хабаровского края

Готовность ЖКХ края к работе в ближайшие праздники обсудили на заседании глав муниципалитетов. На совещании было отмечено, что за период отопительного сезона в регионе произошло 203 инцидента и 84 коммунальные аварии.

- Муниципалитетам рекомендуется взять на контроль работу субъектов ЖКХ во время холодов, потому что именно в этот период большая нагрузка идет на котельные, а также ДЭС и коммунальные инженерные системы, - отметили в министерстве ЖКХ края.

Объекты жизнеобеспечения в период новогодних праздников также будут контролироваться УМВД России по Хабаровскому краю.