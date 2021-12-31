В кислородной поддержке в Хабаровском крае нуждается 1142 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Не самые хорошие показатели по коронавирусу принес региону очередной день. В Хабаровском крае от коронавируса за 30 декабря умерло 5 человек. При этом было выявлено 425 новых случаев. От ковида смогли излечиться 709 человек. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключено 82 пациента, а 1142 находятся на кислородной поддержке.

Больше всего человек заболело в Хабаровске – 190. На втором месте Комсомольск-на-Амуре – 104 новых пациента. В Хабаровском районе Новый год с ковидом будут встречать еще 39 человек. В Нанайском и районе имени Лазо заболели 22 и 21 человек соответственно. Еще 14 новых пациентов с ковидом появилось в Вяземском районе, а в Комсомольском – 10. Девять человек заболели в Бикинском районе, пятеро – в Верхнебуреинском, четверо – в Николаевском, трое – в районе имени Полины Осипенко, и по два новых пациента появилось в Охотском и Солнечном районах.

Сейчас в регионе развернута 2621 койка. Свободными остаются – 785.

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