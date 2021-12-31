«Горячая линия» по коронавирусу в Хабаровском крае будет работать по новому графику Фото: Иван МАКЕЕВ

Номер 122 перестанет работать в новогодние выходные на несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Единая горячая линия по вопросам коронавируса отключится 31 декабря, 1, 2, 7, 8 и 9 января. В эти дни сотрудники линии уйдут на выходные. Дозвониться на «горячую линию» можно будет с 3 по 6 января включительно с 9:00 до 15:00. А вот 10 января линия возобновит работу в штатном режиме. Звонки по номеру 122 будут принимать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. По субботам – с 9:00 до 15:00.

Напомним, что за 2021 год на «горячую линию» поступило более 42 тысяч звонков, а также 2278 заявок на вакцинацию пожилых и маломобильных людей на дому.

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