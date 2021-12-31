Трое комсомольчан заблудились в лесу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В районе поселка Большая Хапсоль в лесу заблудились трое комсомольчан. На помощь людям выехала группа спасателей из Комсомольска-на-Амуре. Большой проблемой в поисках стал тот факт, что заблудившиеся не могли определить, где примерно находятся. И хотя телефонная связь с ними была, назвать даже примерно свои координаты они не смогли.

Спасатели передвигались пешком и на снегоходах. К поиску также присоединились местные жители. Несколько часов искали потерянных в лесу, и только к девяти часам вечера их удалось обнаружить. Двух мужчин 1974 и 1977 года рождения, а также женщину 1987 года рождения на снегоходе доставили к месту, где их ожидали бригады скорой помощи.

- Людей осмотрели врачи городской больницы Комсомольска-на-Амуре. Одному из них потребовалась госпитализация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До сих пор остается загадкой, что заставило комсомольчан выйти в лес в такую погоду. Они не смогли толком объяснить свои мотивы. Однако рассказали, что решились обратиться к спасателям только после того, как поняли, что самостоятельно выйти не смогут. Позже выяснилось, что заблудившиеся находились в пяти километрах от населенного пункта.

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