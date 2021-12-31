Мужчина погиб в пожаре в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Предпоследний день года оказался насыщенным на работу для сотрудников ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Вечером 30 декабря в селе Гаровка-1 загорелся одноэтажный двухквартирный дом по улице Зеленой.

К моменту, когда на место прибыли пожарные расчеты, огонь уже охватил одну из квартир дома. Четыре человека смогли выбраться из горящего строения самостоятельно.

- Пожарные провели разведку задымленных помещений. В квартире они обнаружили двух мужчин. Один, к сожалению, не подавал признаков жизни, а второй был передан бригаде «скорой помощи» и госпитализирован в больницу с ожогами, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Только к первому часу ночи пожар удалось ликвидировать. В итоге одна квартира площадью 90 квадратных метров сгорела полностью. В соседней же частично обгорела кровля. Пожар тушили 25 человек и 7 единиц техники. Причины будут установлены в ходе проведения следственно-оперативных действий сотрудниками следственных органов.

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