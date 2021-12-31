Две ледовые переправы открылись в Хабаровском крае

Переправа в Нелькане
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В последний день 2021 года в Хабаровском крае открылось еще две ледовые переправы. Обе появились в Аяно-Майском районе. Одна проходит через реку Мая возле села Нелькан, а вторая на реке Батомга у села Джигда.
Всего с начала зимнего сезона в регионе открылось 11 ледовых переправ. По две из них функционируют в Хабаровском районе, Охотском и Аяно-Майском, по одной в Верхнебуреинском и Николаевском. Еще три переправы работают в районе имени Полины Осипенко.
- Выезжать лед категорически запрещено в необорудованных местах. На всех ледовых переправах определен режим работы, порядок пропуска транспортных средств и перевозки пассажиров, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Безопасность автолюбителей на переправах будут обеспечивать инспекторы ГИМС МЧС России.
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