Золото и серебро на 2,5 миллиона рублей нашли у хабаровчанина Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего хабаровчанина, укравшего драгоценных металлов на 2,5 миллиона рублей.

По информации УМВД России по Хабаровскому краю, в сентябре 2021 года сотрудники полиции для проверки остановили автомобиль. В ходе досмотра салона авто оперативники обнаружили свертки со шлиховым, необработанным, золотом весом около 600 граммов и серебром весом около 60 граммов. Груз принадлежал пассажиру.

- В ходе следствия было установлено, что мужчина в течение месяца похищал металлы, принадлежащие одному из золотодобывающих предприятий Хабаровского края. Подозреваемый имел свободный доступ к оборудованию по обработке золотосодержащего концентрата. Более того, его работу никто не контролировал, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб от его действий составил около 2,5 миллиона рублей. Мужчина планировал продать все трофеи в Хабаровске. Уголовное дело по статьям «Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере» и «Кража» переданы в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Драгоценности изъяты и находятся на ответственном хранении.

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