Сергей Кравчук поздравил хабаровчан с наступающим Новым годом Фото: Администрация Хабаровска

В преддверии Нового года мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил жителей города с наступающим праздником.

- Хабаровск достойно завершает эти двенадцать месяцев, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса и паводками. Мы пролонгировали разработанные в прошлом году меры муниципальной поддержки предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях, признанных наиболее пострадавшими в условиях распространения COVID-19. Опыт Хабаровска представлен в России и отмечен самыми высокими оценками экспертов, - отметил Сергей Кравчук.

Градоначальник отметил наиболее успешные проекты, которые удалось реализовать совместными усилиями с краевыми властями.

- Сотрудничество с правительством региона помогло решить еще ряд проблем. Полным ходом идет снос и расселение бараков, в том числе на проспекте 60-летия Октября. Идет активная работа по созданию центра развития зимних видов спорта «Хехцир». В Хабаровске появился спорткомплекс «Самбо», в парке имени Гагарина открыт многофункциональный досуговый центр «Космопорт».

В Новом году мэр пожелал всем хабаровчанам счастья, радости, успеха и благополучия, а Хабаровску процветания и дальнейших побед.

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