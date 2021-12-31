Новый год встречает хабаровчан морозными объятиями

Первый день года будет холодным для хабаровчан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мы надеялись, что первый день Нового года порадует нас хорошей погодой, однако потепление в крае будет совсем незначительным.
По информации «Дальневосточного УГМС», 1 января в Хабаровске температура ночью будет находиться в диапазоне от -28 до -30 градусов, днем нас ожидает температура от -20 до -22 градусов. Юго-западный ветер достигнет скорости от 5 до 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.
В южных районах края также не выпадет существенного количества осадков. Ночная температура опустится до -33 градусов, дневная будет варьироваться от -18 до -23 градусов. Ожидается западный ветер от 5 до 10 метров в секунду.
В центральных районах будет преимущественно без осадков, слабая метель ожидается в Советско–Гаванском и Ванинском районах. Ночью температура упадет до -45 градусов, днем – до -35 градусов. Сильный западный ветер достигнет от 5 до 14 метров в секунду, а по побережью Татарского пролива ожидаются местами порывы ветра до 15-22 метров в секунду.
В северных районах Хабаровского края небольшой снег пройдет в ночное время в Николаевском, Ульчском и Аяно–Майском районах. Температура будет держаться от – 20 до -40 ночью и от -17 до -27 днем. Западный ветер ожидается от 5 до 14 метров в секунду, по побережью местами будут порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.
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