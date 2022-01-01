В Хабаровском крае зафиксировано 372 новых случая заражения коронавирусом

В канун Нового года показатели по коронавирусу в Хабаровском крае претерпели незначительные изменения. За прошедшие сутки в регионе выявлено 372 новых случае заражения, 739 человек смогли вылечиться. 1062 пациента находятся на кислородной поддержке, 84 – подключены к ИВЛ.

Число заболевших ковидом превалирует в Хабаровске – 157 человек, в Комсомольске-на-Амуре – 100 человек. Коронавирус омрачает празднование Нового года 34 заболевшим в Хабаровском районе и 47 в Советско-Гаванском. В Солнечном районе по данным на 31 декабря 18 заболевших, в Комсомольском – 11. В районе имени Лазо болеют двое людей, в Вяземском, Ульчском и Амурском районах – по одному человеку.

В Хабаровском крае сейчас развернута 2 621 койка, количество свободных коек составляет 909 мест.

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