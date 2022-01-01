ЗАГСы Хабаровского края продолжат работу в праздничные дни Фото: Иван МАКЕЕВ

В праздничные дни хабаровчане по-прежнему смогут воспользоваться услугами ЗАГСов, однако посещение отделов необходимо запланировать заранее. На праздниках пятого и восьмого января будут работать отделы ЗАГС администрации города, Индустриального района администрации города, Кировского района администрации города и Краснофлотского района администрации города.

Отдел Железнодорожного района администрации города по регистрации смерти возобновит работу со второго января. Рабочими днями также будут с третьего по шестое января и восьмое и десятое января.

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