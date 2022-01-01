Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 января 2022 1:59

В Биробиджане и Магадане прошли салюты в новогоднюю ночь

Зимнее небо украсили разноцветные огни
Марина ГОНЧАРЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Празднование Нового года прошло в столицах региона ярко и красочно

Празднование Нового года прошло в столицах региона ярко и красочно

Фото: Анна САДОВНИКОВА

В новогоднюю ночь в столицах ЕАО и Магаданской области прошли празднования Нового года.

На площади Ленина в Биробиджане было организовано представление с артистами и новогодним фейерверком. Также работала полевая кухня, где жителям города наливали горячий чай. Праздник прошел шумно и весело, залпы салюта виднелись даже во дворах жилых домов.

В Магадане на Театральной площади также прошла праздничная программа, включающая костюмированные представления, песни и танцы. Жителей города поздравил мэр города Юрий Гришан. После его поздравления небо Магадана озарилось праздничным фейерверком.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.