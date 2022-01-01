В Биробиджане и Магадане прошли салюты в новогоднюю ночь

Празднование Нового года прошло в столицах региона ярко и красочно
Фото: Анна САДОВНИКОВА
В новогоднюю ночь в столицах ЕАО и Магаданской области прошли празднования Нового года.
На площади Ленина в Биробиджане было организовано представление с артистами и новогодним фейерверком. Также работала полевая кухня, где жителям города наливали горячий чай. Праздник прошел шумно и весело, залпы салюта виднелись даже во дворах жилых домов.
В Магадане на Театральной площади также прошла праздничная программа, включающая костюмированные представления, песни и танцы. Жителей города поздравил мэр города Юрий Гришан. После его поздравления небо Магадана озарилось праздничным фейерверком.
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