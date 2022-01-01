На Магаданскую область надвигается метель Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый день 2022 года принесет сильный ветер и снег в Магаданскую область. ГУ МЧС России по Магаданской области предупреждает жителей Ольского, Северо-Эвенского и Омсукчанского городских округов о надвигающейся метели. Северо-восточный ветер в этих районах достигнет скорости 18-23 метров в секунду.

В такую суровую погоду ведомство рекомендует соблюдать скоростной режим на дорогах, а также не парковать автомобили вблизи ветхих деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Пешеходам также рекомендуется быть внимательными, использовать светоотражающие элементы на одежде, переходить проезжие часть только по пешеходным переходам и не оставлять детей на улице без присмотра.

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