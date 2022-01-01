В Новогоднюю ночь в Хабаровском крае произошло 30 техногенных пожаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Празднование Нового года не для всех хабаровчан прошло гладко. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщил о 30 зарегистрированных техногенных пожарах, произошедших 31 декабря и в ночь на 1 января. Из них 6 возникли в жилом секторе и 24 – на прочих объектах. В ликвидации пожаров были задействованы 420 человек и 120 единиц техники.

Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю призывают жителей соблюдать требования пожарной безопасности и своевременно сообщать о возникновении огня в пожарную охрану.

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