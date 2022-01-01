Жители Николаевского района остались без света в Новый год Фото: Олег УКЛАДОВ

31 декабря в шести населенных пунктах Ульчского, Солнечного и Николаевского районов было нарушено энергоснабжения из-за ухудшения погоды. Аварии доставили неудобства жителям сел Богородского и Булавы. поселков Горина, Мыса Лазарева, Пуира и Нигиря. Подача электричества была восстановлена к вечеру в большинстве домов, однако жители Николаевского района вынуждены были провести новогоднюю ночь без электричества.

Из-за удаленности поселков ремонтным бригадам не удалось оперативно устранить последствия аварии. Сейчас 17 электромонтеров продолжают вести работы в поселках, чтобы восстановить электроснабжение в населенных пунктах как можно скорее. Также на месте используются шесть единиц техники.

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