Традиционный «Забег обещаний» прошел в Хабаровске

«Забег обещаний» прошел в Хабаровске. Фото: Управление Федеральной службы войскнациональной гвардии РФ по Хабаровскому краю
Новогоднее утро прошло в движении у сотрудников СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Они приняли участие в «Забеге обещаний» Главная идея акции заключается в преодолении дистанции в 2022 метра для исполнения предварительного написанного на стартовом номере новогоднего желания или цели.
Из-за угрозы распространения коронавируса забег состоялся в онлайн-формате. Сотрудники пробегали положенную дистанцию в любом удобном для них месте и присылали организаторам видеоотчет о преодоленной дистанции. Более 20 человек, однако, пробежали свои метры на набережной Амура, несмотря на то, что у реки холод ощущается сильнее.
«Забег обещаний» — это символический старт в исполнении поставленной цели в Новом году. Обещания были у каждого разные: кто-то пожелал стать более здоровыми в новом году, добиться успеха в начинаниях, а кто-то – преодолеть двухкилометровый забег в суровую зимнюю погоду.
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