Хабаровчан поздравил с Новым годом космонавт с МКС Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей края в этом году поздравляют многие известные люди. Свое новогоднее обращение отправил Петр Дубров, ставший первым в мире космонавтом из Хабаровска. Видеообращение, записанное на МКС, наполнено теплыми словами для земляков. Космонавт пожелал всем здоровья удачи и отсутствия невзгод в жизни.

Петр Дубров улетел на МКС весной 2021 года и сейчас работает бортинженером длительных экспедиций. Новый год он с командой отпраздновал в космосе за общим столом. Как говорят космонавты, 2022 год они встречают трижды: по времени стран входящих в состав экипажа сотрудников.

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