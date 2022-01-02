Спортсмены Хабаровского края ухватили почти тысячу наград за 2021 год

Спортивные награды Фото: Правительство Хабаровского края

В 2021 году спортсмены Хабаровского края завоевали 970 медалей в различных состязаниях, в том числе - 337 золотых, 296 серебряных и 335 бронзовых наград. За год наши атлеты показали себя в 59 видах спорта, в числе которых оказались Олимпийские и Паралимпийские Игры в Токио.

В целом 198 спортсменов 27 региона попали в составы различных сборных команд РФ в ушедшем году. 2021 год оказался богатым и на международные победы наших спортсменов.

– Это и «бронза» Андрея Замкового на Олимпиаде в Токио, хорошо себя проявили и паралимпийцы, вошедшие в десятку лучших дзюдоистов мира. А комсомольчанка Алена Трапезникова взяла золото и бронзу на чемпионате мира, а Артур Плехов победил на Первенстве Европы. Нам определенно, есть, чем гордиться! – отметил Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края

Также можно отметить золотую и серебряную медали борца Алексея Милешина на первенствах Европы и мира, международные победы боксеров Ивана Ступина, Гароглана Ханджанова и Савелия Садомы.

- Хорошо себя показали и наши батутисты - Лев Бусарев и Алина Кузнецова – полный комплект медалей и золото соответственно. А хабаровчанка Юлия Пурдышова завоевала «серебро» на первенстве мира по бильярдному спорту среди юниорок, - добавили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кроме того, двое спортсменов края в 2021 году стали «Мастерами спорта России международного класса». Это Виталий Симаков и Роман Мамедов – оба из самбо. Еще 40 атлетов удостоились звания «Мастера спорта России».

В 2022 году запланировано около 700 спортивных событий. Среди них чемпионат России по тяжелой атлетике, Кубок России по спортивному ориентированию, Всероссийские соревнования по брейкдансу и другие крупные мероприятия.

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«КП»

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