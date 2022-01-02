Трехлетнего ребенка с мамой доставили вертолетом из Ванино в Хабаровск

Мать с ребенком покидают вертолет в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В первый день 2022 года вертолет МЧС России МИ-8 отправился санитарным рейсом из Хабаровска в рабочий поселок Ванино. Трехлетнему мальчику требовалась помощь медиков краевого центра. На аэродром маленького пациента привезла карета скорой помощи в сопровождении матери.

- По предварительной информации трехлетний мальчик проглотил монету. Дежурный вертолет вылетел в Ванино в 17:34. Помимо членов экипажа и ребенка с матерью на борту находились врачи, - рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вертолет добирался до Хабаровска 4 часа 14 минут. Полет прошел без происшествий и ухудшения здоровья мальчика. По прибытии в город мать с ребенком доставили в одну из больниц для оказания необходимой медицинской помощи.

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«КП»

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