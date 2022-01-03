В Хабаровском крае существенно уменьшилось суточное число заболевших ковидом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 315 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 80 человек.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 186, в Комсомольске - 48, в Хабаровском районе - 27. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.
- Выздоровели 657 жителей края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 900.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 125 707 случаев заболевания коронавирусом;
114 226 человек выздоровели;
10 239 находятся на лечении (1721 в стационаре, амбулаторно 8518);
Скончались 1242 человека.
Полностью завершили вакцинацию 526 809 человек
Ревакцинировались 71 720 человек
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