В Хабаровском крае существенно уменьшилось суточное число заболевших ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 315 человек в Хабаровском крае. К ИВЛ подключены 80 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 186, в Комсомольске - 48, в Хабаровском районе - 27. На остальной территории региона число заражений существенно ниже.

- Выздоровели 657 жителей края за 24 часа. Пять человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2621 койка для ковид-больных. Свободны 900.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 125 707 случаев заболевания коронавирусом;

114 226 человек выздоровели;

10 239 находятся на лечении (1721 в стационаре, амбулаторно 8518);

Скончались 1242 человека.

Полностью завершили вакцинацию 526 809 человек

Ревакцинировались 71 720 человек

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.