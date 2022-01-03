В Хабаровске наблюдается потепление: 3 января днем ожидается около -20 градусов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода на новогодних каникулах сделала жителям Хабаровского края подарок: потепление позволит насладиться активным отдыхом на свежем воздухе.
Днем 3 января в краевой столице ожидается до -21 градуса, ночью до -26. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
На юге края без существенных осадков. Столбики термометров покажут днем от -19 до -17 градусов. Ночью от -26 до -24. Ветер западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
В центральных районах пройдет небольшой снег, температура от -24 до -15 градусов днем и от -40 до -20 ночью. Скорость юго-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.
В северных районах без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут от -37 до -23 градусов. Днем от -28 до -23 градусов. Ветер западных направлений, 9-14 метров в секунду, с порывами на побережье до 15-20 метров в секунду.
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