После капремонта открылся зал Хабаровского ТЮЗа Фото: Правительство Хабаровского края

После капитального ремонта открылся зрительный зал Хабаровского краевого театра юного зрителя. Ну сумму, превышающую 20 миллионов рублей, туда закупили трансформируемую трибуну для 207 зрителей, а также заметно переоснастили сцену, сообщили в региональном правительстве.

— Там появились подъемные механизмы для декорационных штанг, выносной софит перед сценой, антрактно-раздвижной занавес и прочее оборудование. Также ТЮЗ приобрел систему управления световым оборудованием, диммерно-свитчерный блок, прожектор, звуковое оборудование, сценические станки, — рассказали в пресс-службе регулятора.

Театр на этом не намерен останавливаться. Уже подана заявка на субсидию в 4,8 млн рублей, чтобы продолжить закупку звукового и светового оборудования.

В новом зале уже побывали первые гости. Во время зимних каникул самое время купить билеты и сходить на спектакли всей семьей. В репертуаре сейчас «Снежность обыкновенная» (5+), «Новогодничек в одной веселой квартире» (14+), «Два брата» (6+), «Валентин и Валентина» (16+), «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании» (6+), «Клубочки-моточки» (6+).

Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».

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