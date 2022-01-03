После капремонта открылся зал Хабаровского ТЮЗа
Фото: Правительство Хабаровского края
После капитального ремонта открылся зрительный зал Хабаровского краевого театра юного зрителя. Ну сумму, превышающую 20 миллионов рублей, туда закупили трансформируемую трибуну для 207 зрителей, а также заметно переоснастили сцену, сообщили в региональном правительстве.
— Там появились подъемные механизмы для декорационных штанг, выносной софит перед сценой, антрактно-раздвижной занавес и прочее оборудование. Также ТЮЗ приобрел систему управления световым оборудованием, диммерно-свитчерный блок, прожектор, звуковое оборудование, сценические станки, — рассказали в пресс-службе регулятора.
Театр на этом не намерен останавливаться. Уже подана заявка на субсидию в 4,8 млн рублей, чтобы продолжить закупку звукового и светового оборудования.
В новом зале уже побывали первые гости. Во время зимних каникул самое время купить билеты и сходить на спектакли всей семьей. В репертуаре сейчас «Снежность обыкновенная» (5+), «Новогодничек в одной веселой квартире» (14+), «Два брата» (6+), «Валентин и Валентина» (16+), «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании» (6+), «Клубочки-моточки» (6+).
Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;