Волонтеры Хабаровского края смогут расти по карьерной лестнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Систему карьерного роста волонтеров запустили в Хабаровском крае с этого года. Таким образом всего за полтора года активные волонтеры смогут от статуса начинающих добраться до ступеньки куратора. А это, в свою очередь, позволит получать особые бонусы от правительства и успешно устроиться на работу.

— Концепция развития добровольчества запущена в действие с января 2022 года. Чем больше своего времени доброволец посвятит добрым делам, тем выше будет его статус в этом движении, тем существеннее будут награды и поощрения. Прохождение всех ступеней роста даст волонтеру дополнительные возможности трудоустройства, – отметила и.о. председателя комитета по делам молодежи Алина Стебнева.

Сейчас ведутся переговоры с Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края. От их партнерской поддержки зависит то, какие бонусы будут получать волонтеры. Например, в число партнеров ряд кафе и ресторанов, кинотеатры и музеи.

КОНКРЕТНО Как стать волонтером? Необходимо зарегистрироваться на портале dobro.ru и пройти курс «Основы волонтерства для начинающих на портале "Добро.Университет"».

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