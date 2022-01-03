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Общество3 января 2022 1:45

Волонтеры Хабаровского края смогут расти по карьерной лестнице

Для этого в регионе запущена система, до высшей ступени которой можно будет добраться за полтора года
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Волонтеры Хабаровского края смогут расти по карьерной лестнице

Волонтеры Хабаровского края смогут расти по карьерной лестнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Систему карьерного роста волонтеров запустили в Хабаровском крае с этого года. Таким образом всего за полтора года активные волонтеры смогут от статуса начинающих добраться до ступеньки куратора. А это, в свою очередь, позволит получать особые бонусы от правительства и успешно устроиться на работу.

— Концепция развития добровольчества запущена в действие с января 2022 года. Чем больше своего времени доброволец посвятит добрым делам, тем выше будет его статус в этом движении, тем существеннее будут награды и поощрения. Прохождение всех ступеней роста даст волонтеру дополнительные возможности трудоустройства, – отметила и.о. председателя комитета по делам молодежи Алина Стебнева.

Сейчас ведутся переговоры с Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края. От их партнерской поддержки зависит то, какие бонусы будут получать волонтеры. Например, в число партнеров ряд кафе и ресторанов, кинотеатры и музеи.

КОНКРЕТНО Как стать волонтером? Необходимо зарегистрироваться на портале dobro.ru и пройти курс «Основы волонтерства для начинающих на портале "Добро.Университет"».

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WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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